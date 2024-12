Notizie.com - In 2 anni 160 giorni di fermo amministrativo, la Geo Barents si ferma: stop alle operazioni nel Mediterraneo

“Leggi assurde e insensate”: Medici Senza Frontiere ha preso una decisione senza precedenti, annunciando la conclusione dellenelcentrale della Geo.Parliamo della nave di ricerca e soccorso che in oltre 3di attività ha soccorso 12.675 persone in 190di salvataggio. Il motivo è da ricercare nelle nuove norme contenute nel decreto voluto dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a gennaio 2023.In 2160di, la GeosinelNorme inasprite proprio a dicembre 2024. Sempre più spesso, infatti, le navi delle ong sono state colpite da fermi e sanzioni amministrative. E sono obbligate a raggiungere porti di destinazione anche molto lontani.Juan Matias Gil: “Torneremo per denunciare violazioni”La questione nella maggior parte dei casi ruota attorno alla mancata collaborazione con la guardia costiera libica, che creerebbe situazioni di pericolo in mare.