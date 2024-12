Ilfoglio.it - Il Natale si è ridotto a uno sfavillio di luminarie riflesso nelle vetrine

We belong to something beautiful, recita il motto che una rinomata ditta ha fatto appendere fra le proprienatalizie, sospese su un’intera strada del centro di Milano. Le decorazioni sono belle e il messaggio è positivo, cosa che di questi tempi è già sufficiente, quindi non mi va di rivangare la solita storia: cioè che i più anziani di voi conserveranno vaghi ricordi dei tempi in cui ilera una festa religiosa e non un grande evento commerciale, un Black Friday con prezzi maggiorati e obbligo d’acquisto. In quel something beautiful leggo piuttosto un’evoluzione antropologica e, soprattutto, teologica. Detto in parole povere, è molto probabile che le religioni siano sorte tutte dallo sgomento di cui cadevano preda gli uomini primitivi, quando si trovavano di fronte a qualcosa di bellissimo e maestoso che li sorprendeva e li atterriva, come la luce del lampo o la luce del sole.