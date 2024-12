Gamberorosso.it - "I poveri sprecano più cibo, i ricchi mangiano sempre peggio". Lo studio di due docenti universitari

Disse il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida un annetto fa: «Spesso imeglio deiperché cercando dal produttore l'acquisto a basso costo comprano qualità». La frase scatenò un'ovvia polemica, ma per qualcuno fu lo spunto per un'indagine fin qui inedita. Andrea Segrè e Ilaria Pertot, entrambi, documentano nel libro appena uscito La spesa nel carrello degli altri (edizioni Baldini+Castoldi) che non solo inonmeglio dei, ma che anche questi ultimi apparecchiano piuttosto male la propria tavola. «Quella affermazione che fece effettivamente discutere tutti, ci ha fatto riflettere. Dopo anni spesi in progetti per il recupero dia fini caritativi e frequentazioni di mense sociali, la reazione a quell'affermazione di primo acchito fu semplicemente contraria e tale rimane - dice Andrea Segrè -.