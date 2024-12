Secoloditalia.it - Frontex, ridotti del 60% gli arrivi dei migranti nel Mediterraneo. Il modello Italia funziona

Diminuiscono i flussi dilungo tutte le rotte in ingresso nell’Unione europea, aumentano solo quelle per la Spagna. E’ il bilancio ottimo di fine anno stilato dache prende in considerazione glidi stranieri irregolari nel 2024. In undici mesi gli sbarchi sono calati sensibilmente rispetto all’anno precedente. Le politiche messe in atto dal governono, con gli i governi dei Paesi di partenza stanno dando i frutti sperati, nonostante le sparate di sinistra e opposizioni. IlMeloni che in Europa è guardato con attenzione da Francia Germania e altri Stati non Ue, come l’Inglilterra. sta dando risultati: fermare i trafficanti di esseri umani. In tutta l’Unione europea, gliirregolari da gennaio a novembre sono calati del 40% a 220.700 da gennaio a novembre 2024.