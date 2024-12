Finanziamenti e prodotti innovativi | come stare al fianco della crescita delle imprese

Leggi su Ildenaro.it

Ladi qualsiasi impresa è strettamente correlata alla possibilità di accedere a fondi che consentano di portare avanti ricerca e sviluppo, di effettuare acquisizioni o investimenti in progetti importanti, di mettere in atto strategie di marketing adeguate e di mantenere la propria competitività. Tali fondi possono giungere da diversi canali.A secondastruttura,sua dimensione, del settore di attività,stabilità e via dicendo, l’azienda può ricevere i fondi di cui ha bisogno – sotto forma dio difinanziari, pensati appositamente per supportare i piani di– da banche specializzate o stakeholder, oppure dallo Stato.Tutti questi soggetti svolgono un ruolo fondamentale, soprattutto quando si pongono aallenei momenti di maggiore discontinuità.