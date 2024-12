Lapresse.it - FdI, Calenda: “Mi auguro che diventi una destra moderna ed europea”

Il centro? “Misempre cheunaconservatrice,ed, perché ne avremmo bisogno, ma mi pare ci sia un po’ di strada davanti. Speriamono quello di cui c’è bisogno, cioè che ci sia un’area riformista, liberale e conservatrice come c’è in tutti i paesi, senza fare più promesse che non si riescono a mantenere e senza prendere in giro gli italiani”. Così Carlo, leader di Azione, a margine di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia al Circo Massimo a Roma. “Se sarà il punto di arrivo di una trasformazione di Meloni? E che ne so io, come si fa a dirlo. Abbiamo visto qualsiasi cosa, Salvini che diceva fuori dall’euro e ha votato il governo Draghi. Qui può succedere qualsiasi cosa”, ha aggiunto l’ex ministro, che ha poi commentato le indiscrezioni su Ernesto Maria Ruffini, che si è dimesso dalla direzione dell’Agenzia delle Entrate, secondo alcuni per intraprendere il ruolo di federatore di una forza di centro: “Che può succedere con Ruffini? Non lo so.