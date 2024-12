Tuttivip.it - “È coppia”. Grande Fratello, Helena e l’altra: sul divano succede di tutto. “Ti ho cercata”

Leggi su Tuttivip.it

Negli ultimi giorni, la vita nella Casa delha visto un nuovo capitolo di intrecci e dinamiche tra i concorrenti.Prestes nei giorni scorsi ha chiuso (nuovamente) l’amicizia con Lorenzo Spolverato ed ha anche confessato a Javier Martinez di non vederlo più solo come un amico. Tuttavia, il pallavolista argentino ha chiarito la sua posizione, spiegando che non ci sono possibilità romantiche tra loro: “Le ho detto che da parte mia è solo questo. Qui dentro a me è piaciuta solo Shaila e basta”.Nonostante il rapporto con Lorenzo sia terminato e quello con Javier resti in una fase di stallo,sembra aver trovato una nuova alleata nella Casa: Zeudi Di Palma. La modella brasiliana e la gieffina (che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe bisessuale) si sono avvicinate molto, regalando ai telespettatori momenti di coccole, confessioni e sguardi intensi.