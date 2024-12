Metropolitanmagazine.it - Cate Blanchett voleva indossare qualcosa di rosso per ogni scena di Disclaimer

sapeva esattamente che aspettoper il suo personaggio Catherine Ravenscroft nella mini serie di Apple TV+. Nonostante interpretasse una giornalista ricca e pluripremiata, nonche l’aspetto del personaggio rispecchiasse queste caratteristiche, quindi inviava alla costumista Jany Temime foto di donne bohemian come esempi. Temimeassicurarsi che il look di Catherine non fosse solo femminile, ma anche sexy. “Se l’avessi vestita con pantaloni o maglioni o camicie grandi, il pubblico non avrebbe mai creduto alla storia“, dice Temime.ha anche suggerito un tocco diin tutto ciò che indossava, che si trattasse di una sciarpa o di un anello,di non sempre ovvio per il pubblico, ma per Catherine, un colore importante.In “”, la vita di Catherine viene sconvolta dalla pubblicazione del romanzo “The Perfect Stranger”, un resoconto romanzato di un incidente realmente accaduto a Catherine 20 anni prima in un resort.