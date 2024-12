Bergamonews.it - Brembo riceve la certificazione per la parità di genere

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo., leader globale nei sistemi frenanti, ha ricevuto laper ladiUNI/PdR 125:2022, rilasciata da DNV, ente leader nelladi sistemi di gestione accreditati. Questa attestazione è il risultato dell’impegno continuo dinel promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione all’interno dell’organizzazione.In, le attività, i progetti e i processi riguardanti i temi della diversità, equità e inclusione sono integrati in un quadro complessivo che si sviluppa su tre assi principali:, generazione e cultura. Larappresenta un’opportunità per sistematizzare le numerose iniziative e far crescere le persone intorno a queste tematiche, mettendo in evidenza l’impegno dinel creare una cultura che valorizzi e includa le molteplici diversità.