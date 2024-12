.com - Walker, insulti social dopo la sconfitta con la Juve: “Vili e razzisti”

(Adnkronos) – Lacontro lantus ha lasciato un clima pesante in casa Manchester City. La squadra di Guardiola ha vinto una sola delle ultime dieci partite e ieri sera, nella sesta giornata di Champions League, è statadai bianconeri 2-0. Molti dei tifosi inglesi si sono scagliati contro i giocatori e in particolare contro Kyle, che ha ricevuto pesantisui propri profili. A denunciarlo, nelle proprie storie Instagram, è stato lo stesso terzino: “Nessuno dovrebbe mai essere soggetto al tipo di abusie alle minacce che ho ricevuto online a partire dalla partita di ieri sera”, ha scritto il giocatore, “Instagram e le autorità devono impedire che ciò accada per il bene di tutti coloro che stanno subendo questo tipo di abusi.