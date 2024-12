Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi, emozioni sulla neve per Francesca Sofia Novello: la figlia Giulietta impara a sciare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 12 dicembre 2024 – Vacanze a Madonna di Campiglio e primo giorno di sci per, la primogenita di casa, compagna di, il campione di Tavullia (Pesaro Urbino), che ha conquistato nove volte il titolo mondiale, sono habituée di Madonna di Campiglio (Trentino). “My happy place”, “il mio posto felice”, un rifugio del cuore, scrive la modella e influencer. Lei non puòperché a breve diventerà mamma bis e il pancione cresce sempre di più. Ma la piccola“Gigi”, nata nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2022, di due anni e mezzo, è pronta. La seconda principessa di casa, salvo sorprese, dovrebbe nascere a inizio anno. Super compleanno per la moglie di Uccio: tra gli ospiti vip c’è ancheIl mese scorso il Dottore e la sua dolce metà avevano condiviso scatti di coccole ad alta quota.