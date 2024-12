Tvpertutti.it - Striscia la Notizia verso chiusura, Pier Silvio prepara un ritorno epico

Dopo 37 anni di storia,lasta attraversando una fase complessa. Lo ha ammessoBerlusconi durante un recente incontro con la stampa in cui ha fatto il punto sull'anno appena trascorso. L'amministratore delegato Mediaset non ha nascosto le difficoltà del tg satirico di Antonio Ricci, evidenziando il netto divario negli ascolti rispetto al diretto concorrente Affari Tuoi, il gioco dei pacchi di Rai1 condotto da Stefano De Martino.Le cifre parlano chiaro: mentre Affari Tuoi supera regolarmente i 5-6 milioni di telespettatori con una share vicino al 30%, facendo invidia a molti e attirando critiche,lasi attesta su una media di circa 2-3 milioni di spettatori e una share che oscilla tra il 12% e il 15%. Un divario significativo che influisce anche sugli ascolti TV dei programmi di prima serata di Canale 5, costretti a partire già in svantaggio rispetto alla concorrenza.