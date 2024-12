Oasport.it - Startlist Sprint maschile biathlon Hochfilzen 2024: orari, programma, tv, pettorali delle italiane

Domani, venerdì 13 dicembre, andrà in scena la, gara valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo di-2025. Sulle nevi di(Austria), dopo la provadonne, saranno gli uomini a competere in questi 10km dove sarà importante trovare grande precisione nei 10 bersagli e velocità nelle frazioni sugli sci stretti.In casa Italia si spera di trovare proprio una miglior rese al poligono, visto il mezzo disastro che c’è stato nella macro-tappa d’apertura a Kontiolahti (Finlandia). Ci si aspettava decisamente di più soprattutto da Tommaso Giacomel, che in staffetta aveva dimostrato di essere in condizione, ma poi a livello individuale proprio nelle sessioni di tiro non c’è stato il rendimento atteso.Vedremo se in Austria la storia cambierà, in considerazione di un contesto altamente qualitativo.