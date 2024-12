Oasport.it - Skicross, Simone Deromedis apre la stagione con una superba vittoria in Val Thorens!

ha incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura nella Coppa del Mondo 2024-2025 di, disciplina dello sci freestyle. Il Campione del Mondo in carica ha trionfato di forza sulle nevi di Val(Francia), conquistando così il suo terzo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante dopo il doppio sigillo firmato tra St. Moritz e Bakuriani lo scorso inverno. Si tratta del settimo podio in carriera, il primo venne festeggiato esattamente tre anni fa in terra transalpina (fu terzo nella stessa località dove si è gareggiato oggi).Il 24enne trentino, che si era presentato all’appuntamento con il miglior tempo di qualificazione, è scattato a razzo in finale e ha preso prontamente il comando delle operazioni, tenendo a bada il tedesco Florian Wilmsmann e i canadesi Kevin Drury e Reece Howden.