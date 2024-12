Scontro tra auto e monopattino 34enne in Ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unotranel Salento. Nella mattinata di oggi, infatti, intorno alle 11, nel pieno centro di Lecce, si è verificato un incidente tra i due mezzi all’incrocio tra via Fabio Filzi e via Salvatore Trinchese, a pochi passi da Piazza Mazzini. L’episodio ha visto coinvolti undel posto, alla guida del, e una 23enne al volante di una Ford Ka. Il, che percorreva via Trinchese nella zona mista pedonale-ciclabile in direzione di Piazza Sant’Oronzo, ha subito un impatto frontale laterale con il mezzo a quattro ruote che transitava su via Filzi in direzione via Cesare Battisti.tra, sul posto la polizia localeDopo lotra, l’uomo è caduto rovinosamente sull’asfalto, riportando un sospetto trauma contusivo, probabilmente all’altezza del femore.