Secoloditalia.it - Sciopero, il Tar annulla la precettazione di Salvini. “Sarà un caos: cittadini, ringraziate i giudici”

Leggi su Secoloditalia.it

Il venerdì nero è alle porte. Logenerale di domani durerà 24 ore anche nel trasporto pubblico, dopo la decisione del Tar che ha accolto la richiesta della sigla sindacale Usb di sospendere l’ordinanza didi Matteo. “Domani loè generale, regolare e legittimo e durerà 24 ore anche nei trasporti. Per una volta vincono i lavoratori e vince la democrazia. È quindi smentita l’arroganza del ministro. Domaniuna bella giornata per la democrazia”, sottolinea il sindacato., dal canto suo, non può che esprimere amarezza. “Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani. Per l’ennesimo venerdì die disagi, ipotranno ringraziare un giudice del Tar del Lazio”, dice il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo