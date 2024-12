.com - Pensioni anticipate 2025, Quota 103 (41+62), prorogata, ma conveniente?

Leggi su .com

La Legge di Bilancioche non ha assolutamente soddisfatto né i nostri lettori, né in linea generale la platea dei pensionandi, ha visto la proroga di alcune misure come la103, accessibile con 41 anni di contrinuti e 62 minimo d’età anagrafica, e l’Opzione donna, così come la41 precoci e l’Ape sociale, sembra venuta meno la possibilità di vedere estesa la41 senza se e senza ma, sebbene fosse stato uno dei cavalli di battaglia dell’attuale Governo in campagna elettorale. Durigon, lo ricordiamo, braccio dx di Salvini, si era speso a lungo per la misura, almeno a parole, per poi alla fine proprorre una41 tutta contributiva per consentire la sostenibilità dei conti Inps. Attualmente la103, che prevede proprio il raggiungimento dei 41 anni di contirbuti per potervi accedere, é stataper un altro anno,ma non pare soddisfare le esigenze di chi avrebbe voluto lasciare il lavoro prima del raggiungimento dei requisiti Fornero, unici che allo stato attuale assicurano ancora una pensione ‘piena’ e non defalcata dal calcolo contributivo dell’assegno.