Napoli incastro di mercato | fuori Spinazzola e pronto il colpo a gennaio le ultime di Sky

Undiche potrebbe fare gola aldi Antonio Conte: ad uscire Leonardo, già sarebbe pronta l’alternativa. Si avvicina la sessione invernale di calcio. Ilsi prepara a tenere gli occhi aperti per cogliere quelle che potrebbe essere delle occasioni ghiotte per migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Da capire, ovviamente, dove il club vorrà agire prioritariamente, quali reparti necessitano ad oggi di un intervento maggiore.La difesa resta ovviamente sotto stretta osservazione, considerando che Juan Jesus e Rafa Marin restano calciatori che ad oggi non hanno convinto la piazza e sui quali Antonio Conte sta facendo delle attente valutazioni.Un’altra questione che si è aperta proprio col passare delle settimane è quella legata agli esterni: nell’organico azzurro c’è un calciatore come Leonardoche ha trovato poco spazio e che nei mesi scorsi è arrivato all’ombra del Vesuvio con premesse decisamente diverse.