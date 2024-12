Ilnapolista.it - Mbappé infortunato alla coscia, dice il Real Madrid che però sugli infortuni la fa sempre più nera della realtà

fermo dieci giorni: Actu Foot prova a interpretare il fumoso comunicato delsi è fatto male a Bergamo, è uscito nel primo tempo dopo aver segnato il gol dell’iniziale vantaggio. A fine match Ancelotti ha detto che non era nulla di grave. Oggi il comunicato del club:Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Kyliandai medici del, gli è stato diagnosticato ungamba sinistra. In attesa di evoluzione.Per Actu Foot il francese resterà fermo dieci giorni.Nei giorni scorsi Relevo aveva scrittostrana gestione deglida parteCasa Blanca che annunciapiù gravi del previsto, così i calciatori recuperano prima. L’ultimo caso è stato Vinicius che ha regolarmente giocato a Bergamo in Champions.