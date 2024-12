Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese gioca per vincere fin dall’inizio, indiano sulla difensiva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:26supera il test e14. a6! Adesso Cc3 è quasi la sola che mantiene un certo tipo di mix tra pressione e manovra.11:25 La posizione attuale con un’ora, 6 minuti e 46 secondi sull’orologio die poco meno di un’ora e mezza su quello di.Leko calls 14.b3!? a “decent move” that keeps an advantage for White, but thinkshas believed his opponent and should have spent more time — 14.Qe2! looked to be the best move to punish Black!#pic.twitter.com/gGRScpBfb9— chess24 (@chess24com) December 12,11:21 In sostanza pur non essendo la più forte questa b3 diha una natura priva di compromessi: probabilmente il Bianco sa che questo è un modo di mettere pressione. Ma di questo se ne parlerà di più in sala stampa almeno da parte del