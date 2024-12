Iltempo.it - L'evento su Bocelli vince la serata. Numeri da urlo per De Martino

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, mercoledì 11 dicembre 2024, vedono su Rai1 il film di animazione Oceania totalizzare, in prima visione, l'11.9% di share pari a una media di 2.005.000 spettatori. Su Canale5, l'musicale Andrea30: The Celebration ha invece ottenuto uno share medio del 16.4% pari a 2,492.000 teste,ndo la. Su Rai3, Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli ha conquistato il 10.0% di share pari a una media di 1.558.000 telespettatori, terzo programma più visto in prime time. Su Rai2, il film Finché c'è prosecco c'è speranza con Giuseppe Battiston nei panni dell'ispettore Stucky, tratto dai romanzi di Fulvio Ervas, ha siglato una media di 1.256.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rete4 il talk show Fuori dal coro condotto da Mario Giordano segna invece una media di 675.