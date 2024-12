Quotidiano.net - Isabella Rossellini candidata ai Critics Choice Awards

Leggi su Quotidiano.net

come miglior attrice non protagonista dallaAssociation per il suo ruolo in Conclave di Edward Berger. Questa nomination fa doppietta con quella dei Golden Globe, annunciata lunedì, e rafforza le possibilità di una corsa all'Oscar per l'attrice italiana. Le altre attrici non protagoniste candidate sono Danielle Deadwyler per The Piano Lesson, Aunjanue Ellis-Taylor per Nickel Boys, Ariana Grande per Wicked, Zoe Saldana per Emilia Perez e Margaret Qualley per The Substance. La vincitrice verrà premiata durante la cerimonia del 12 gennaio a Los Angeles.