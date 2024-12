Quotidiano.net - Fermati 4 minorenni per il tentato omicidio di un coetaneo

Leggi su Quotidiano.net

Avrebbero preso di mira, senza alcun apparente motivo, coetanei di origini extracomunitarie, aggredendoli con violenza, fino al tentativo didi una delle vittime, un ragazzo di nazionalità egiziana, colpito con almeno 12 coltellate che avevano provocato gravi lesioni ad un polmone e al cuore. Per questo quattrosono statidalla Polizia di Stato di Caserta ini esecuzione di un'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per idi Napoli, su richiesta della Procura per i.L'aggressione era avvenuta lo scorso mese di ottobre nel centro cittadino di Castel Volturno, nella località "villaggio Coppola". Le coltellate inferte avevano messo in pericolo la vita del ragazzo che era stato sottoposto a un urgente intervento chirurgico presso il pronto soccorso dell'ospedale di Castel Volturno.