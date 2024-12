Lanazione.it - Due ruspe sulla voragine, l’assessore: "Necessaria una deviazione"

E’ polemicadi via Primo Maggio che si è aperta durante l’alluvione del 2 novembre 2023 e ancora non è stata riparata con la conseguente interruzione di un percorso pedonale. Il gruppo consiliare di centrodestra "Noi per Montale", che aveva presentato un’interpellanza sull’argomento nel consiglio comunale del 30 ottobre scorso accusa l’amministrazione comunale di non aver dato inizio per oltre un anno all’intervento di ripristino e di non aver neanche rispettato la promessa di iniziare i lavori entro quindici giorni fatta in risposta all’interpellanza. "Siamo profondamente insoddisfatti della non risposta delAlessio Guazzini – afferma il consigliere comunale di centrodestra Michael Paperetti – che si è limitato a evidenziare che si tratta di un intervento complesso dal punto di vista tecnico ed economico.