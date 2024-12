Lanazione.it - Due giornate di esercitazioni pratiche in pneumologia e Utip al San Donato

Arezzo, 12 dicembre 2024 – Duedidestinate ai medici specialisti ospedalieri da svolgere nelle corsie del reparto didell’Ospedale Sandi Arezzo. Il corso “Briefing e de-briefing in” si terrà venerdì 13 e sabato 14 dicembre nella struttura complessa diretta dal dr. Raffaele Scala. Dalle 9 alle 13 i medici, organizzati in due gruppi, lavoreranno a stretto contatto con il dr. Raffaele Scala e con la dr.ssa Teresa Renda, responsabile Uos. «I percorsi gestionali diagnostici e terapeutici insono sempre più complessi a seguito dell’evoluzione scientifica e tecnologica – spiega il dr. Raffaele Scala direttore UocSanArezzo - e richiedono da un lato un’adeguata competenza teorico e pratica e dall’altro una allenata capacità di lavorare in team secondo la logica della condivisione delle strategie applicate e applicabili, caso per caso.