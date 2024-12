Anteprima24.it - Dopo la Pronuncia del TAR Campania sul dimensionamento scolastico, il Comune di Vitulano prova a riaprire i giochi

Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito del ricorso presentato dalla Regionee accolto dal TAR, il Ministero dell’Istruzione dovrà correggere il dato relativo al numero degli studenti su cui viene deciso il numero di autonomie scolastiche, essendo stato, ilelaborato su dati non veritieri.Questa sentenza definisce un primo passo importante verso la rideterminazione del numero di autonomie evitando ulteriori tagli al sistemacampano e determinando la possibilità di riconsiderare complessivamente le esigenze del territorio.Sulla scia di quanto espresso dal TAR, ildiprendendo atto delladi accoglimento del ricorso che porta a dover riconsiderare ilsancito dal Decreto ministeriale 127/2023, per chiedere il ripristino della sede di dirigenza scolastica presso lo storico Istituto Comprensivo di(BN), a garanzia dell’efficacia dell’offerta formativa in un territorio totalmente montano e a rischio di abbandonoe di spopolamento.