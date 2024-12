Quotidiano.net - Classe sussurata . Le creazioni di Visconti catturano la luce

Eterea, impalpabile, quasi inspiegabile, si percepisce con la vista, ma per il tatto non esiste. Eppure, non c’èsenza un corpo fisico che la emani o la rifletta. La ricerca dellae della brillantezza è proprio ciò che muove l’azienda di gioielli Giorgioche crea pezzi unici partendo proprio dalla. LaGiorgioè il riflesso della suainteriore. I diamanti sono doni della natura che la Maison rispetta responsabilmente, e a cui danno valore senza alcuna ostentazione. I gioielli esprimono – innovandola e rinnovandola – la classicità dell’unica gioielleria possibile, quella senza tempo. Emblema di tale eleganza: il bracciale schiava in oro rosa intarsiato con diamante centrale taglio cushion e pavé di diamanti taglio brillante o l’anello (in foto) con contorno in oro bianco con tormalina rosa centrale taglio ovale, contorno e gambo con diamanti taglio brillante.