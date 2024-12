Ilgiorno.it - "Ci avete regalato la pace". Il grazie dei bimbi ucraini al cuore di Busto Arsizio

La lettera è di una mamma ucraina. Il contenuto sono parole di gratitudine per i volontari dell’associazione Aubam, presieduta da Antonio Tosi, che da quasi trent’anni anni promuove soggiorni terapeutici per i bambini di Chernobyl. Nel mese di luglio di quest’anno 35 piccoli, dagli 8 ai 13 anni, sono stati accolti nella colonia marina di Alassio, di proprietà del Comune di. Per loro, che da oltre due anni vivono il dramma della guerra, sono stati giorni indimenticabili. Ha scritto la mamma ucraina: "Anche se per un breve periodoai bambini la, un dono che non ha prezzo". Domani sera, l’associazione, nel corso dell’iniziativa in programma alle 20,30 nella Sala Pro, il concerto del Gruppo Disincanto, presenterà il progetto di accoglienza per il prossimo anno, avviando la raccolta fondi: l’obiettivo è poter aumentare di una settimana il soggiorno alla colonia di Alassio, da due a tre settimane.