Oasport.it - Calcio femminile: troppo Bayern per la Juve. Le bianconere perdono ancora in Champions League

Tonfo pesante dellantus in. Lesono infatti cadute al cospetto delMonaco in occasione del penultimo appuntamento valido per la fase a gironi della celeberrima competizione continentale, subendo il passivo di 4-0. Un risultato che, seppur ininfluente ai fini del torneo (considerata l’eliminazione aritmetica avvenuta con l’Arsenal), inguaia la squadra italiana in vista del ranking.Un match senza storie quello disputato in terra teutonica, dove le padrone di casa hanno dimostrato tutta la loro superiorità passando in vantaggio al 22’ con Damnjanovic, abile ad approfittare di una défaillance difensiva concretizzata con il mancato rinvio dell’area a seguito della traversa colpita da Buhl che consente alla giocatrice deldi mettere a referto la rete.