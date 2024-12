Terzotemponapoli.com - Calaiò: “Lukaku? Non è facile quando gli esterni giocano troppo lontano. Su Politano e Neres…”

dovrebbe essere una punta ma in realtà non lo è, non si vede mai davanti, non ha fatto un assist. Ce la si prende conmafa il terzino. Neres? Con lui, l’equilibrio lo darebbero le mezzaliEmanuele, team manager del Savoia ed ex calciatore, tra le tante, del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Tutti al Var”, format in onda ogni giovedì su Sportitalia.. Queste le sue parole:su Baroni“Baroni? L’ho avuto come allenatore al Siena, era giusto che uno bravo come lui potesse alzare l’asticella. Gli allenatori nuovi hanno bisogno di tempo ma lui ha già dato identità e intensità nel gioco alla Lazio, ha dato un imprinting importante. Calendario? Il Napoli ha una settimana intera per preparare la partita, l’Udinese può essere una gara spigolosa ma hanno delle assenze e producono poco in fase offensiva.