Sport.periodicodaily.com - Cagliari vs Atalanta: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I sardi cercano riscatto dopo l’ultima sconfitta e punti salvezza, mentre i nerazzurri vogliono mantenere il primato in classifica.vssi giocherà sabato 14 dicembre 2024 alle ore 18 presso la Unipol Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI sardi stanno avendo un cammino altalenante che li costringe sempre a navigare nelle zone basse. Nell’ultimo turno, difatti, la squadra di Nicola è incappata nella sconfitta di misura a Firenze dopo 270 minuti di imbattibilità.La classifica dice 14 punti e due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.I nerazzurri continuano a sognare ad occhi aperti visto la vetta della classifica con 34 punti, frutto di nove vittorie consecutive.