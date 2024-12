Ilgiorno.it - Babbo Natale all’ex centro profughi. Il campo-base della solidarietà

Leggi su Ilgiorno.it

Da Sanremo, a inaugurare il Villaggio diCroce rossa nell’ex hub provinciale ad Agrate sarà una promessamusica italiana: Alessia Romano, la quindicenne che ha partecipato a Casa Sanremo con un inedito, scritto e composto da lei. Pomeriggio in musica per il taglio del nastro, domenica alle 15.30, poi si farà festa fino alle 18. Torna così per il secondo anno l’iniziativa che promette magia e divertimento per i più piccoli e che ha trasformato i vecchi prefabbricati in tende-stand, vetrine perfettamente addobbate per godersi l’atmosfera di fine anno. "Aspettiamo famiglie e ragazzi sia domenica che il 21 e 22 dicembre", dicono i volontari. Tutto è stato creato dal Comitato per i bambini, veri protagonisti dell’appuntamento, a cominciare dall’ospedale dei pupazzi nel Villaggio di Santa Claus più grandeCroce Rossa in Lombardia.