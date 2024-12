Iltempo.it - Asse Pd-Anm contro le vittime della giustizia. Tortora furiosa: “Fate pietà”

L'Pd-Anmle. E lo sfregio a Enzo, prima per bocca del capo dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, che ha bocciato la proposta di istituire la giornata delledegli errori giudiziari il 17 giugno, giorno dell'arresto, adducendo il pretesto del pericolo di un sentimento di sfiducia degli italiani nei confronti dei giudici. Come se far finta che fin troppi innocenti non siano stati sbattuti in carcere basti a sanare la frattura che le toghe rosse hanno ormai segnato nell'opinione pubblica, con la loro opposizione politica a un governo democraticamente eletto che non intende arretrare sulla riforma. Un'occasione mancata per chiedere scusa senza dover pronunciare parole, in un Paese dove i giudici che sbagliano non pagano mai.