Ilfattoquotidiano.it - Angelica Schiatti: “Caso Morgan? Le vicende degli ultimi anni mi hanno condizionato la vita. Sanremo dicono sia stressante, ma sarebbe bello tentare”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era tanta, tantissima, la voglia di ricominciare per, meglio conosciuta solo come, il suo nome d’arte. E non una ripartenza qualunque, ma un ritorno alla musica. È arrivato così il suo ultimo singolo, intitolato Ciao tristezza ed eseguito in collaborazione con Lucia Manca: “Dire che lepersonalinon m’lain maniera gigantescauna bugia“, ammetteforse anche in riferimento alla vicenda giudiziaria che la vede coinvolta insieme a, che lei ha denunciato nel 2020 per stalking e minacce.Ed è stato probabilmente quel, che quest’estate ha assunto una sempre maggiore rilevanza mediatica, a darle l’input a ricominciare. “È stato davanti alle ultime luci del giorno che scoloriva dietro la finestra dello studiolo di Bologna in cui registro le mie canzoni che ho trovato la forza di dire: basta, riparto da qui”, spiega la cantante a Soundcheck, il format musicale di Quotidiano Nazionale.