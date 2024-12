Ilrestodelcarlino.it - Addio a Giovanni Di Nuzzo, amato ex gestore di locali reggiani

Reggio Emilia, 12 dicembre 2024 – Grande dolore a Reggio ha suscitato la notizia della prematura morte diDi, exdi alcuni. Aveva 55 anni. Il decesso è avvenuto all’arcispedale Santa Maria Nuova a causa di una malattia. Di, ex giocatore di basket, era molto conosciuto in città e in centro storico. Era un grande tifoso della Reggiana e del basket.nel passato aveva gestito il Lord Nelson in via San Martino e anche altri. Un mestiere che lo aveva portato a essere a contatto con le persone, tanto da essere ricordato per il suo sorriso. “– ricorda un amico – era una persona positiva, amico di moltissimi. Era sempre sorridente”. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza pubblicati sui social in ricordo del 55enne, noto come Giova.