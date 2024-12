Liberoquotidiano.it - William d'Inghilterra irriconoscibile: come si presenta alle truppe, Gran Bretagna impazzita | Video

Il Principesi è unito ai soldati del 1° Battaglione del Mercian Regiment eloro famiglie per una festa di Natale. L'erede al trono britannico, colonnello in capo del reggimento, è stato accolto da "Derby", l'ariete mascotte del reggimento. Poi ha partecipato ai festeggiamenti presso la caserma Picton, a Bulford Camp. Particolarmente apprezzato dai sudditi il nuovo look del figlio di Re Carlo: una folta barba sullo stile del fratello Harry.