Caos dazi Trump esenta smartphone chip e altri componenti elettronici Semiconduttori Il tycoon Rispondo lunedì

lunedì e saremo molto specifici», ha detto Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva della possibilità di dazi a breve sui Semiconduttori . Il presidente ha più volte paventato la possibilità di imporre tariffe sui chip ma finora non è mai intervenuto. Intanto i dispositivi elettronici importati negli Stati Uniti saranno esenti dai dazi reciproci del presidente americano Donald. Feedpress.me - Caos dazi: Trump esenta smartphone, chip e altri componenti elettronici. Semiconduttori? Il tycoon: "Rispondo lunedì" Leggi su Feedpress.me «Vi risponderòe saremo molto specifici», ha detto Donaldrispondendo a chi gli chiedeva della possibilità dia breve sui. Il presidente ha più volte paventato la possibilità di imporre tariffe suima finora non è mai intervenuto. Intanto i dispositiviimportati negli Stati Uniti saranno esenti daireciproci del presidente americano Donald.

