Dailyshowmagazine.com - Lorenzo presenta il nuovo singolo Sale nel Thè: emozioni, nostalgia e rinascita in musica

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Nelepisodio del podcastle Unplugged Playlist, condotto da Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni per Periodico Daily, è stato ospite il giovane cantautore, che ha raccontato il suo ultimonel Thè”, uscito il 14 marzo 2025.Una chiacchierata autentica, tra ispirazionili, ricordi personali e il significato profondo del brano, nato da una metafora potente: mettere per errore ilnel tè, un gesto semplice che diventa simbolo di una relazione finita e del dolore che può riemergere all’improvviso.“nel Thè”: una canzone tra malinconia e leggerezzaIl brano, come spiegato da, nasce come una lettera di addio, ma con una luce di speranza: «Non volevo fosse un brano troppo nostalgico, ma volevo trasmettere la volontà di andare avanti.