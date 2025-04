The Fantastic Four First Steps Pedro Pascal racconta l’ansia di vestire i panni di Reed Richards

Pedro Pascal ha ammesso che interpretare Mister Fantastic nel nuovo The Fantastic Four: First Steps è stato "davvero un banco di prova emotivo". Il nuovo attesissimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, The Fantastic Four: First Steps, arriverà nei cinema il prossimo 25 luglio, con la regia di Matt Shakman, già tre volte nominato agli Emmy. Si tratta del quarto tentativo di portare sul grande schermo l'iconica "Prima Famiglia" della Marvel, ma questa volta con un approccio del tutto nuovo. La pellicola è ambientata in una realtà alternativa ispirata agli anni '60, con un'estetica retrofuturistica che fa da sfondo alle avventure dei protagonisti: Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach e Pedro Pascal. Pascal e il peso del ruolo di Mister Fantastic Intervistato da Entertainment . Movieplayer.it - The Fantastic Four: First Steps, Pedro Pascal racconta l’ansia di vestire i panni di Reed Richards Leggi su Movieplayer.it Nonostante la lunga esperienza nei grandi franchise,ha ammesso che interpretare Misternel nuovo Theè stato "davvero un banco di prova emotivo". Il nuovo attesissimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, The, arriverà nei cinema il prossimo 25 luglio, con la regia di Matt Shakman, già tre volte nominato agli Emmy. Si tratta del quarto tentativo di portare sul grande schermo l'iconica "Prima Famiglia" della Marvel, ma questa volta con un approccio del tutto nuovo. La pellicola è ambientata in una realtà alternativa ispirata agli anni '60, con un'estetica retrofuturistica che fa da sfondo alle avventure dei protagonisti: Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach ee il peso del ruolo di MisterIntervistato da Entertainment .

Potrebbe interessarti anche:

Il primo teaser di The Fantastic Four : First Steps e l’annuncio del trailer!

The Fantastic Four : First Steps - Natasha Lyonne svela un grosso indizio sul suo personaggio

The Fantastic Four : First Steps - confermata la data di rilascio del trailer del film

Ne parlano su altre fonti The Fantastic Four: First Steps, Pedro Pascal racconta l’ansia di vestire i panni di Reed Richards. The Fantastic Four: First Steps offrirà una versione diversa di Johnny Storm. Il primo trailer di "Fantastic Four: First Steps". Il primo trailer ufficiale di Fantastic Four: First Steps. Il teaser trailer di The Fantastic Four: First Steps. Il trailer esplosivo di Fantastic Four rivela la prima immagine di Silver Surfer.

msn.com comunica: The Fantastic Four: First Steps, Pedro Pascal racconta l’ansia di vestire i panni di Reed Richards - Il nuovo attesissimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, The Fantastic Four: First Steps, arriverà nei cinema il prossimo 25 luglio, con la regia di Matt Shakman, già tre volte nominato agli Emmy.

Nota di ecodelcinema.com: Arriva nei cinema “The Fantastic Four: First Steps”, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe - Il 25 luglio 2025 arriva nei cinema "The Fantastic Four: First Steps", diretto da Matt Shakman, con un cast che include Pedro Pascal e Joseph Quinn, in una nuova avventura contro Galactus.

comicbook.com riferisce: Here’s How Fantastic Four: First Steps Could Be Setting up a Full MCU Reboot - The Fantastic Four: First Steps premieres in theaters on July 25, 2025, with Avengers: Doomsday scheduled for release on May 1, 2026, followed by Avengers: Secret Wars on May 7, 2027.