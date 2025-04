Vincitore di concorso PNRR1 ancora non assunto a quale percorso abilitante mi iscrivo

concorso PNRR1 ma ancora non assunti. Ogni giorno vengono pubblicate nuove graduatorie (per fortuna) ma certamente le Università non possono modificare ogni giorno l'elenco degli ammessi ai percorsi.L'articolo Vincitore di concorso PNRR1 ancora non assunto, a quale percorso abilitante mi iscrivo? . Leggi su Orizzontescuola.it Percorsi abilitanti anno accademico 2024/25: ritorniamo sul caso degli aspiranti inseriti in qualità di vincitori nelle graduatorie delmanon assunti. Ogni giorno vengono pubblicate nuove graduatorie (per fortuna) ma certamente le Università non possono modificare ogni giorno l'elenco degli ammessi ai percorsi.L'articolodinon, ami? .

Potrebbe interessarti anche:

Vincitore PNRR1 con abilitazione su altra classe concorso. Può scegliere il percorso da 30 CFU in modalità telematica senza tirocinio?

Vincitore di concorso PNRR1 in possesso di specializzazione sostegno può accedere al percorso abilitante online da 30 CFU?

Concorso secondaria PNRR1 - graduatorie pubblicate dopo il 10 dicembre 2024 per assunzioni docenti nel 2025/26

Ne parlano su altre fonti Vincitore di concorso PNRR1 ancora non assunto, a quale percorso abilitante mi iscrivo?. Percorsi 30 e 36 CFU: sono vincitore di concorso ma ancora non assunto per il ruolo, posso iscrivermi in soprannumero?. I docenti vincitori del concorso PNRR1 e l’assordante silenzio del Ministero. Vincitori dei concorsi PNRR: a quale percorso abilitante dovranno iscriversi? [Chiarimenti e casi particolari]. I vincitori del concorso PNRR 1 e il paradosso dell'abilitazione conseguita che non porta ancora al ruolo. Vincitori di concorso PNRR1 non abilitati in tempo: si rischia il licenziamento?.

Riporta orizzontescuola.it: Percorsi 30 e 36 CFU: sono vincitore di concorso ma ancora non assunto per il ruolo, posso iscrivermi in soprannumero? - Percorsi abilitanti anno accademico 2024/25 in base al DPCM 4 agosto 2023: entrano per la prima volta i vincitori del concorso PNRR1, che hanno diritto al percorso di completamento da 30 o 36 CFU (con ...

Secondo fanpage.it: Scuola, vincitrici concorso Pnrr1 in gravidanza saranno assunte dopo la maternità: chiarimento di Valditara - Il ministro Valditara ha chiarito che le donne in gravidanza che hanno vinto il concorso Pnrr1, e che ora dovrebbero frequentare i percorsi abilitanti ...

Secondo orizzontescuola.it: Concorso secondaria PNRR1, nuove graduatorie del PNRR1 per assunzioni da settembre 2025 - Nel frattempo, i docenti vincitori del concorso ma ancora privi di abilitazione potrebbero conseguirla con i percorsi che a breve saranno avviati dalle Università per l’anno accademico 2024/25 ...