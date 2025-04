Romadailynews.it - Cina: aumentato il volume di merci trasportate su rotaia nel primo trimestre

La rete ferroviaria cinese ha trasportato 970 milioni di tonnellate dinei primi tre mesi del 2025, con un aumento del 3,1% rispetto all’anno precedente. Lo ha dichiarato oggi l’operatore ferroviario. Il carico giornaliero e’ stato di 179.000 vagoni, con un aumento del 4,2% rispetto all’anno precedente, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. La rete ferroviaria ha anche facilitato il como transfrontaliero in questo periodo. In particolare, i treni-Asia centrale hanno effettuato un totale di 3.582 servizi, segnando un aumento del 25,5% rispetto all’anno precedente, ha rivelato l’operatore ferroviario. La ferrovia-Laos, che collega Kunming, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, e la capitale laotiana, Vientiane, ha trasportato 1,51 milioni di tonnellate ditransfrontaliere neldel 2025, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente.