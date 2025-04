Quotidiano.net - Israele bombarda ospedale a Gaza City. Idf: “Era centro di comando di Hamas”

Roma, 13 aprile 2025 – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hannoto nella notte l'Al Ahli, detto anche l'Battista, nel nord di, nella parte settentrionale della Striscia. Lo ha riferito l'emittente panaraba di proprietà qatariota "Al Jazeera", secondo cui la struttura sanitaria ha subito gravi danni, ma nessuna vittima. Il raid è avvenuto pochi minuti dopo gli ordini di evacuazione diffusi dalle Idf, secondo la Difesa civile di. Secondo l’Idf, l’era undidi. Il movimento islamista palestineseha condannato l'attacco e ha esortato nuovamente la comunità internazionale a fare pressione suaffinché fermi i suoi attacchi contro le strutture sanitarie dell'enclave. Le notizie in diretta TOPSHOT - People check the destruction in the aftermath of an Israeli strike on the Al-Ahli hospital, also known as the Baptist or Ahli Arab hospital, inon April 13, 2025.