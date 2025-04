Liberoquotidiano.it - "Meloni cavallo di Troia, zerbini": Bonelli ora insulta

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Tra Trump e, al di là dei dazi, esiste una strategia comune che si muove su quattro assi fondamentali: l'indebolimento delle normative europee, lo smantellamento del Green Deal, l'acquisto di gas e armi americani, e un attacco diretto all'unità dell'Unione Europea". Lo afferma Angelo, coportavoce di Europa Verde e deputato Avs, in un'intervista a La Repubblica. Alla domanda su quali siano i punti di convergenza tra la premier italiana e il presidente Usa,apre il serbatoio del veleno: "rischia di essere ildidi Trump in Europa, aprendo un varco pericoloso che mina l'autonomia politica e ambientale dell'Ue". L'esponente di opposizione ricorda come la linea della premier sui dazi, inizialmente contraria alle contromisure, sia stata "clamorosamente" smentita dalla sospensione di 90 giorni annunciata dallo stesso Trump.