Lanazione.it - Investito dall’auto impazzita, è morto il 58enne travolto a Fucecchio

(Firenze), 13 aprile 2025 – Non ce l’ha fatta ila bordo strada nel pomeriggio di ieri, sabato 12 aprile, lungo via Pisana a. L’uomo stava tagliando l’erba sul ciglio della carreggiata quando è statoda un’autoguidata da una 53enne. Che le sue condizioni fossero disperate era apparso chiaro fin da subito, ma nonostante questo si è tentato in tutti i modi di salvarlo. L’uomo, originario die molto conosciuto in città, è stato immediatamente trasportato a Cisanello con l’elisoccorso Pegaso, ma èin ospedale in seguito alle gravi ferite riportate nello scontro. Ancora non è chiaro cosa sia successo esattamente. Dei rilievi si è occupata la polizia municipale dell’Unione dei Comuni. Quel che è certo è che ilstava tagliando l’erba ai lati di via Pisana quando è stato centrato in pienodella 53enne, risultata anche lei ferita ma in maniera molto meno grave.