Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2025 ore 10:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio allain apertura un invito alla prudenza per pioggia sul 12Tarquinia sulla A24Teramo Per quanto riguarda la circone si presenta questa mattina prima di impedimenti spostamenti minimi al momento sulla rete viaria regionale passiamo alle altre notizieappuntamento Questa mattina in via delle Terme di Caracalla torna per la 36a edizione l'aperun appuntamento alle 9 a via delle Terme di Caracalla il percorso attraverso il parco della Caffarella da via Appia Antica via di Porta San Sebastiano per far ritorno al punto di partenza alle 12:30 circa attivo divieto di transito dalle risate su via delle Terme di Caracalla con deviazioni avere linea bus delle strade interessate dalla manifestazione sono consultabili sulla nostra app di Astral infomobilità ricordiamo che sono molti gli eventi che si svolgeranno nella giornata odierna in onore della domenica delle Palme informazioni luogo sono sempre consultabile all'interno della nostra app di Astral infomobilità facciamo i cantieri sul lavoro Firenzeper lavori di manutenzione da domani e fino al 15 aprile è previsto nella fascia oraria 22 del mattino la chiusura del tratto Orvieto Fabro dal km 451 400 al km 427 e 800 in direzione Firenze prestare attenzione infine il trasporto ferroviario proseguono i lavori per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria Pigneto un nodo di interscambio strategico che collegherà la linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto ed fl3Cesano Viterbo con la metro C Per consentire i lavori la circone ferroviaria durante alcuni fine settimana interrotta traTiburtina eOstiense fino al 27 giugno Dunque modificare circone per i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto imitati originali aTiburtina eOstiense modifiche alla circone anche per i treni della linea fl3Cesano Viterbo limitate originari ail servizio Leonardo Express da perFiumicino aeroporto e regolare i treni regionali dellaPisa è fatto la fermata per il servizio viaggiatori aTuscolana e in alcuni casi registra un abbraccio orario o cancelni Dai arriviamo mai piazza di infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.