Benson Boone al Coachella omaggia Freddie Mercury e i Queen con "Bohemian Rhapsody" e spunta Brian May

Dopo l’esplosione gotica ed extraterrestre di Lady Gaga sul palco delValley Music and Arts Festival – l’evento che si svolge annualmente sui campi dell’Empire Polo Club di Indio, nellaValley in California – ecco che è arrivato il golden boy della musica americana:. Con le sue immancabili e pirotecniche capriole,non si è di certo risparmiato e con un abito scelto ad hoc molto simile a quelli indossati da, ecco che arriva l’omaggio ad una delle band storiche della musica mondiale: i.Infattisi è scatenato sulle note di “”, storico brano pubblicato il 31 ottobre 1975 come primo estratto dal quarto album in studio “A Night at the Opera”. Durante la performance, tra gli applausi del pubblico, è apparso a sorpresa lo storico chitarrista deiMay.