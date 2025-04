Cinemaserietv.it - Ornella Muti sulle fobie di Celentano: “Lui è come Verdone”

In una recente intervista al Corriere della Sera,è tornata a parlare del suo rapporto con Adriano, ai tempi in cui girarono due film insieme, Il bisbetico domato e Innamorato pazzo.ha spiegato che con Adriano ci si divertiva, ma aveva le sue manie,Carloe Adrianonel film Innamorato PazzoAl Corriere della Sera l’attrice ha raccontato:“Al di là della nostra storia, che è stata una piccola parte, Adriano era così divertente. sul set non era maiandare a lavorare. Si giocava. Era una risata costante. Per tutti, tecnici compresi. Lui faceva il pazzo.aveva le sue. Carlo, si sa, è ipocondriaco. Adriano aveva il terrore di passare sotto i tunnel, di prendere l’aereo. Ha varie manie”non è l’unica ad aver sottolineato questo aspetto del carattere di: tempo fa Bruno Gambarotta, in un articolo pubblicato da La Stampa, raccontava che Adriano ha effettivamente paura di prendere l’aereo e delle gallerie stradali e ferroviarie, ma anche di mangiare pesce e dei fan troppo esagitati:“Eravamo in viaggio con una troupe in vagone letto da Milano a Parigi, il treno sosta a Domodossola, Adriano si sveglia, abbassa il finestrino per farsi rassicurare da un ferroviere: “Sono già passate le gallerie, vero?”.