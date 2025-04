Oasport.it - LIVE Atletica, Europei su strada 2025 in DIRETTA: Battocletti trascina l’Italia ad un doppio oro, in corso le maratone

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50 Accelerazione di George James che subito dopo il rifornimento guadagna qualche metro sul gruppo.10.48 Alame passa in testa al rilevamento cronometrico dei 10 km con il tempo di 31.00. In due secondi però ci sono 12 atleti, tra cui il nostro Iliass Aouani.10.47 Attenzione!! Cambiano le condizioni meteo con una leggera pioggerellina che cade sulla testa degli atleti10.45 In testa al gruppo femminile rimane Salpeter, Epis intorno alla settima posizione10.44 Risale bene Aouani che torna in quinta posizione quando siamo quasi al decimo chilometro10.43 Si ricompatta il gruppetto degli israeliani in testa alla corsa maschile.10.42 Nella gara femminile ancora tutto in stallo con il gruppo che rimane compatto10.40 Ayale sta provando a chiudere il buco con il connazionale, è rimasto leggermente attardato Aouani10.