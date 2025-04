Nerdpool.it - Romics 2025: Cosplay, cultura pop e meraviglia

Dal 3 al 6 aprile, i padiglioni della Fiera di Roma sono stati teatro della 34° edizione del, un evento che ha confermato ancora una volta il suo status di punto di riferimento per gli appassionati di fumetti, animazione, cinema, serie tv, videogiochi epop. L’afflusso di migliaia di visitatori, provenienti da ogni angolo d’Italia e non solo, ha reso la manifestazione un’esplosione di colori, passione e creatività, dove ogni angolo ha raccontato una storia fatta di costumi spettacolari, anteprime esclusive, incontri con artisti, creator e autori, e numerose attività interattive.L’edizione di quest’anno ha celebrato un anniversario importante: L’85° compleanno di Tom & Jerry, diventati simboli ufficiali del. Ma non solo, ilha premiato anche alcuni dei talenti più influenti del panorama internazionale: tra i più prestigiosi, artisti come Barbara Baraldi, Hal Hickel, Deanna Marsigliese, Usamaru Furuya e Andrea Quartana, che hanno ricevuto ild’Oro, simbolo di un riconoscimento alla carriera e al contributo che ognuno ha dato al mondo dellapop e dell’animazione.