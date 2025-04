Liberoquotidiano.it - Arrestato il "signore degli sbarchi": ecco chi ci scaricava i clandestini

È statoa Istanbul, in Turchia, un trafficante di esseri umani ricercato dalle autorità italiane e ritenuto responsabile della tratta illegale dei migranti verso il nostro territorio. «Il capo del gruppo criminale organizzato che ha favorito l'immigrazione illegale verso l'Italia, Assad Ali Gomaa Khodir, è stato individuato e catturato durante un'operazione condotta a Fatih», quartiere della penisola storica di Istanbul, ha dichiarato su X il ministroEsteri turco, Ali Yerlikaya, il quale ha poi aggiuto che l'uomo era ricercato dalle autorità giudiziarie italiane per il crimine di «traffico di esseri umani e di migranti». Sempre ieri, intanto, i media greci hanno riferito di un episodio avvenuto in mattinata al largo dell'isola di Lesbo tra un peschereccio battente bandiera turca e un'imbarcazione della guardia costiera greca.